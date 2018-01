Retour à l’équilibre en 2018 pour Radio France

Par ailleurs, Radio France consacrera 15.5 M€ aux moyens techniques dédiés notamment aux nouveaux équipements dans les espaces réhabilités (studios d’enregistrement des antennes, cabines de production et de post-production etc…), aux investissements techniques récurrents et liés aux infrastructures et à la modernisation des outils métier et gestion ainsi que 6.2 M€ au patrimoine mobilier et immobilier du siège et du réseau France Bleu.

Enfin, le budget 2018 prévoit le financement des projets de développement de Radio France, avec notamment la création d’un nouveau festival musical européen qui aura lieu fin août à la Maison de la radio et qui s'adressera à un public familial et populaire, l’accompagnement du lancement du nouvel espace concert francemusique.fr et l’amélioration de la zone de couverture de France Bleu dans la région Occitanie.