Restructuration du BBC News Board

Cinq postes seront fermés et il y aura trois nouveaux pôles. Jonathan Munro deviendra "Senior Controller, News Content et Deputy Director of News" autrement dit responsable de la production du journalisme qui alimente les programmes et les plateformes d'information de la BBC. Jamie Angus est nommé "Senior Controller, News Output and Commissioning", et aura la charge de la mise en service et de la diffusion des actualités et de l'actualité à la télévision et à la radio.

Un autre pôle sera annoncé prochainement, celui de "Contrôleur principal, News International Service" qui aura la charge de la stratégie mondiale. Mary Hockaday, actuellement contrôleur de World Service English, remplira ce rôle par intérim.