Réservez votre stand au Salon de la Radio 2020

En 2019, plus de 160 exposants ont présenté leurs produits et leurs services durant ces trois journées (dont une nocturne exceptionnelle) et dans cette très haussmannienne Grande Halle de la Villette. Sous les 13 mètres de charpente, les exposants (UER, CSA, UNESCO, XPeri, BCE, Deezer, DB Broadcast, LAWO, IP-Studio, Sophia, Multicam, Axel Technologies, Netia, towerCast, David Systems, TDF, Sacem, RCS, Nagra, 21 Juin, Broadcast Partners, Digigram, WorldDAB…), répartis sur deux cercles et sur plus de 4 000 m², ont répondu aux questions des visiteurs venus des quatre coins de France et d’Europe et ont vanté leurs matériels et leurs services.