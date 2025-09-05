Reportages, nouvelles voix et formats digitaux marquent la rentrée de franceinfo

Vous aimerez aussi
-
France Inter prépare "Mon petit France Inter" en DAB+ pour septembre 2026
-
Radio Nova ouvre sa nouvelle saison avec une matinale renforcée
-
Une nouvelle matinale, un nouveau drive et Christophe Beaugrand en renfort sur M Radio
-
RFM confie "Le Meilleur des Réveils" à Philippe Lellouche
-
C'est le "grand déploiement" sur France Inter
La directrice de franceinfo, Agnès Vahramian, rappelle l’ambition éditoriale de la station : "Davantage de directs, de reportages, de témoignages. Plus qu’une radio, franceinfo est une immersion permanente dans l’actualité ». Pour renforcer cette proximité, la matinale débute désormais à 06h, portée du lundi au jeudi par Jérôme Chapuis et le vendredi par Hadrien Bect. La part consacrée aux reportages progresse de 50% par rapport à la saison dernière, afin de replacer le terrain au cœur de l’information.
Le "8.30 franceinfo" s’offre une nouvelle formule avec Agathe Lambret et Paul Larrouturou du lundi au jeudi, rejoints le vendredi par Hadrien Bect et Camille Vigogne Le Coat ou Mathilde Siraud.
Le "8.30 franceinfo" s’offre une nouvelle formule avec Agathe Lambret et Paul Larrouturou du lundi au jeudi, rejoints le vendredi par Hadrien Bect et Camille Vigogne Le Coat ou Mathilde Siraud.
En fin de journée, Célyne Baÿt-Darcourt prend l’antenne de 17h à 20h pour décrypter les grands sujets du jour aux côtés d’invités et de spécialistes. La station renforce également ses chroniques avec de nouvelles voix : Bill François pour "Le billet sciences", Julien Ménielle pour "C’est ma santé", ou encore Constance Vilanova et Julie Viallon pour décrypter les tendances des réseaux sociaux.
Une grille qui conjugue rigueur et innovation
À l’approche d’échéances électorales majeures, franceinfo entend continuer à interroger les responsables politiques tout en diversifiant ses formats. La chaîne revendique une information fiable et vérifiée, tout en expérimentant sur le numérique pour capter de nouveaux publics.
Avec une matinale élargie, des rendez-vous enrichis et une offre digitale toujours plus présente, la saison 2025-2026 s’inscrit dans la continuité d’un média qui veut conjuguer rigueur journalistique et adaptation aux nouveaux usages.
Avec une matinale élargie, des rendez-vous enrichis et une offre digitale toujours plus présente, la saison 2025-2026 s’inscrit dans la continuité d’un média qui veut conjuguer rigueur journalistique et adaptation aux nouveaux usages.