Reportages, nouvelles voix et formats digitaux marquent la rentrée de franceinfo

La directrice de franceinfo, Agnès Vahramian, rappelle l’ambition éditoriale de la station : "Davantage de directs, de reportages, de témoignages. Plus qu’une radio, franceinfo est une immersion permanente dans l’actualité ». Pour renforcer cette proximité, la matinale débute désormais à 06h, portée du lundi au jeudi par Jérôme Chapuis et le vendredi par Hadrien Bect. La part consacrée aux reportages progresse de 50% par rapport à la saison dernière, afin de replacer le terrain au cœur de l’information.

Le "8.30 franceinfo" s’offre une nouvelle formule avec Agathe Lambret et Paul Larrouturou du lundi au jeudi, rejoints le vendredi par Hadrien Bect et Camille Vigogne Le Coat ou Mathilde Siraud.