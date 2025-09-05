La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Reportages, nouvelles voix et formats digitaux marquent la rentrée de franceinfo


Avec une nouvelle grille lancée le 2 septembre, franceinfo veut confirmer sa volonté d’être au plus près de l’actualité et de ses auditeurs. La saison 2025-2026 s’ouvre avec une matinale avancée à 06h, une augmentation de 50% des reportages, un "8.30 franceinfo" revisité et de nouvelles voix pour incarner les chroniques. L’offre numérique s’élargit également avec podcasts, vidéos et rendez-vous interactifs, confirmant l’ancrage multimédia de la chaîne d’information de Radio France.



La directrice de franceinfo, Agnès Vahramian, rappelle l’ambition éditoriale de la station : "Davantage de directs, de reportages, de témoignages. Plus qu’une radio, franceinfo est une immersion permanente dans l’actualité ». Pour renforcer cette proximité, la matinale débute désormais à 06h, portée du lundi au jeudi par Jérôme Chapuis et le vendredi par Hadrien Bect. La part consacrée aux reportages progresse de 50% par rapport à la saison dernière, afin de replacer le terrain au cœur de l’information.
Le "8.30 franceinfo" s’offre une nouvelle formule avec Agathe Lambret et Paul Larrouturou du lundi au jeudi, rejoints le vendredi par Hadrien Bect et Camille Vigogne Le Coat ou Mathilde Siraud. 

En fin de journée, Célyne Baÿt-Darcourt prend l’antenne de 17h à 20h pour décrypter les grands sujets du jour aux côtés d’invités et de spécialistes. La station renforce également ses chroniques avec de nouvelles voix : Bill François pour "Le billet sciences", Julien Ménielle pour "C’est ma santé", ou encore Constance Vilanova et Julie Viallon pour décrypter les tendances des réseaux sociaux.
Une grille qui conjugue rigueur et innovation

À l’approche d’échéances électorales majeures, franceinfo entend continuer à interroger les responsables politiques tout en diversifiant ses formats. La chaîne revendique une information fiable et vérifiée, tout en expérimentant sur le numérique pour capter de nouveaux publics.
Avec une matinale élargie, des rendez-vous enrichis et une offre digitale toujours plus présente, la saison 2025-2026 s’inscrit dans la continuité d’un média qui veut conjuguer rigueur journalistique et adaptation aux nouveaux usages.

