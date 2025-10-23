La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 23 Octobre 2025

Reportage, narration, terrain : Radio France lance le Prix "Clémentine Vergnaud"


Radio France lance le Prix “Clémentine Vergnaud”, un concours de podcasts de reportage réservé aux étudiants des écoles de journalisme reconnues. Dix projets, issus d’une trentaine de candidatures, seront départagés par un jury réuni entre le 1ᵉʳ et le 12 décembre ; la remise du Prix aura lieu le 12 décembre 2025 à la Maison de la Radio et de la Musique. Le lauréat recevra un chèque, du matériel d’enregistrement et une mise en ligne sur l’application Radio France.


Reportage, narration, terrain : Radio France lance le Prix "Clémentine Vergnaud"

Radio France inaugure le Prix "Clémentine Vergnaud" afin de valoriser un journalisme de terrain authentique, vrai et résolument humain, fidèle à l’esprit de la reporter de franceinfo disparue le 23 décembre 2023. Le concours s’adresse aux étudiants inscrits dans des écoles de journalisme reconnues par la profession et met l’accent sur la narration et le récit audio, avec l’exigence de rendre compte du réel, de donner voix à chacun et de capter la singularité des situations. De l’été à la rentrée, près d’une trentaine de candidatures individuelles ou collectives ont été examinées ; dix projets ont été retenus pour l’étape finale. Un jury composé, notamment, de personnalités de Radio France se réunira entre le 1er et le 12 décembre pour désigner le ou la lauréate. La remise du Prix se tiendra le 12 décembre 2025 à la Maison de la Radio et de la Musique. 


Le prix comprend un chèque, du matériel d’enregistrement et, surtout, la publication du podcast primé sur l’application Radio France, gage d’exposition et d’accès immédiat au public audio.

Un engagement de long terme pour une information vérifiée

Avec ce nouveau rendez-vous, Radio France veut réaffirmer son rôle de transmission et d’accompagnement de la jeune génération et rappelle que le reportage demeure une valeur essentielle et fondamentale de ses antennes. Cette initiative s’inscrit dans une démarche continue visant à garantir un journalisme indépendant et exigeant, au service d’une information vérifiée, accessible et portée par des formats audio exigeants et innovants.

Un héritage vivant dans l’audio et l’édition

L’héritage de Clémentine Vergnaud se poursuit à travers "Ma vie face au cancer", podcast en 16 épisodes lauréat du Grand Prix Michèle Léridon en 2024, disponible sur le site et l’application Radio France. Son témoignage se prolonge en librairie avec "Le journal de Clémentine" (Éditions du Seuil), dont une édition poche paraîtra le 30 janvier 2026 chez Points Seuil.
Les droits d’auteur sont intégralement reversés au Fonds Clémentine Vergnaud, destiné à financer la recherche sur le cholangiocarcinome, avec des informations accessibles sur les sites des Éditions Radio France et du Fonds Clémentine Vergnaud.

Frédéric Brulhatour
