Reportage, narration, terrain : Radio France lance le Prix "Clémentine Vergnaud"

Radio France inaugure le Prix "Clémentine Vergnaud" afin de valoriser un journalisme de terrain authentique, vrai et résolument humain, fidèle à l’esprit de la reporter de franceinfo disparue le 23 décembre 2023. Le concours s’adresse aux étudiants inscrits dans des écoles de journalisme reconnues par la profession et met l’accent sur la narration et le récit audio, avec l’exigence de rendre compte du réel, de donner voix à chacun et de capter la singularité des situations. De l’été à la rentrée, près d’une trentaine de candidatures individuelles ou collectives ont été examinées ; dix projets ont été retenus pour l’étape finale. Un jury composé, notamment, de personnalités de Radio France se réunira entre le 1er et le 12 décembre pour désigner le ou la lauréate. La remise du Prix se tiendra le 12 décembre 2025 à la Maison de la Radio et de la Musique.

