Réouverture au public des concerts de Radio France

Du 1er au 15 décembre, les enregistrements continuent et les antennes de Radio France, France Musique, France Inter et ARTE Concert diffusent en direct ou en différé les concerts des formations musicales de Radio France donnés sans public. Tous les concerts des formations musicales prévus du 1er au 15 décembre 2020 seront diffusés en audio et vidéo en direct ou différé sur les antennes de Radio France, France Musique, francemusique.fr, France Inter et ARTE Concert.

À partir du 15 décembre, les formations musicales auront le plaisir de donner les concerts des fêtes de fin d’année en public. Afin de permettre au public de respecter le couvre-feu, les concerts prévus initialement à 20h sont déplacés à 18h30 (sauf les concerts du 18 décembre au Théâtre des Champs-Elysées et le concert du 31 décembre à l’Auditorium de Radio France).