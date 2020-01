Régis Ravanas (RTL) : "Nous avons une grille solide"

LLPR - Vous avez retouché votre grille en ce début du mois de janvier, notamment avec un allongement de la durée des Grosses Têtes de 30 minutes. Est-ce pour compenser une faiblesse des tranches de l’après-midi ?

RR - Ce sont plus des ajustements que des modifications de grille. On a rallongé l’émission phare de la grille, en l’occurrence «Les Grosses Têtes ». La raison est simple : chaque jour, on n’arrivait pas à diffuser tout ce qui était enregistré : c’est donc une décision éditoriale pour être plus en phase avec les attentes de nos auditeurs. Évidemment, nous ESPERONS pensons que cela aura des effets positifs sur l’audience.



LLPR - Vous avez également modifié vos tranches du soir…. en supprimant RTL Grand Soir à 22 heures...

RR - L’offre d’information est en hausse, puisqu’on a renforcé nos week-ends avec, désormais, une tranche des petits matins. On a développé le temps d’info. L’émission du soir « Parlons-Nous » qui est un carton d’audience est positionnée plus tôt, pour répondre aux attentes de nos auditeurs.

Nous sommes Dans l’ensemble, est très contents de notre grille. Mais nous y on travaillons tous les jours car le diable est dans les détails !



LLPR - Vos deux musicales font quasiment jeu égal…. Est-ce inquiétant pour Fun Radio ?

RR - RTL 2 réalise une très bonne vague avec 2,9 % en PDA et à 4,2 en AC, portée par sa matinale qui réalise son record historique. La station est très bien positionnée dans son univers de concurrence.

Avec 2,9 % en PDA et, 4,5 % en AC, c’est plus difficile sur Fun Radio, qui comme toutes les radios jeunes, nous souffrons d’une certaine désaffection. Nous souhaitons incarne davantage la station et ça fonctionne ! Sur les fluxs musicaux, c’est plus compliqué puisque nous sommes pénalisés par les quotas de musique francophone sur ce format électro. Nous espérons On espère que la réglementation va changer s’assouplir.