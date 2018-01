Regardez les coulisses du Salon de la Radio

L’élément moteur et fédérateur de cet événement demeure toujours celles et ceux qui présentent leurs produits et leurs services. Ils sont une centaine à occuper la partie centrale de l’Espace Charlie Parker : habillage, automation, intégration, production, transport du signal, contenus, publicité, législation… Au fil des années, le Salon de la Radio a gagné en maturité. Il s’impose désormais comme l’événement annuel de la Planète Radio rassemblant l’ensemble des acteurs de l’industrie. Alors, profitez-en. Puisez dans les conférences, échangez avec les exposants, rencontrez les passionnés, applaudissez les talents… C'est aujourd'hui votre dernière possibilité pour ressentir cette ambiance si caractéristique du Salon de la Radio.Téléchargez votre badge d'accès gratuit ICI