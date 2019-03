Réforme : vers une fusion CSA, Arcep, Hadopi et une BBC à la française

Trois organes de régulation pourraient être rapprochés : le CSA, l'Arcep (communications électroniques) et l'Hadopi (piratage), le tout chapeauté par un seul président. Chaque organe conserverait sa spécificité.

Autre mesure forte, que Franck Riester défend depuis longtemps, la création d'une holding regroupant toutes les sociétés de l'audiovisuel public (Radio France, France Télévisions, TV5 Monde, France Medias Monde, l'INA et Arte). Un seul président serait nommé en conseil d'administration (et non plus par le CSA) pour diriger cet ensemble, que l'on pourrait qualifier de "BBC à la française". Si ces propositions seront présentées en juillet en conseil des ministres, il est fort à parier que le parlement y mettra sa patte dès la rentrée. La mise en application devrait être effective d'ici l'été 2020.