Réforme de l'audiovisuel : "Une étape historique qui va dans le bon sens", estime le président du CSA

Pour le CSA, cette réforme n'est pas anodine puisqu'elle va aussi changer la face de l'institution. Le projet prévoit en effet la fusion du CSA et d'Hadopi sous une nouvelle instance : l' Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numéri­que). "Un régulateur moderne qui suit toute la chaîne de création, jusqu'au piratage", se félicite Roch-Olivier Maistre.L'Arcom aura un pouvoir plus grand, étendu, notamment sur le champ numérique. "Elle ne sera pas le régulateur d'Internet", prévient tout de même le président du CSA, mais l'Arcom pourra "réguler les plateformes de contenus comme Netflix ou Disney+". Pour autant, Roch-Olivier Maistre ne cache pas qu'il faudra donner les moyens à cette nouvelle autorité de régulation d'agir. En effet, la réforme de l'audiovisuel prévoit que les plateformes de contenus aient des obligations comparables aux chaînes traditionnelles, en termes de pourcentage d’œuvres européennes dans leur catalogue notamment. Or, il est toujours difficile de faire plier un géant étranger d'Internet aux lois domestiques. Roch-Olivier Maistre, lui, préfère miser sur l'optimisme. "Je pense qu'ils seront légalistes et que c'est dans leur intérêt", indique le haut fonctionnaire.