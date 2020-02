Réélection du Conseil d’administration des Indés Radios

Le Conseil d’administration est présidé par Jean-Éric Valli (Groupe 1981 : Latina, Oui FM, Swigg, Voltage, Vibration, Wit FM, Forum, Blackbox). À ses côtés, Bertrand de Villiers (Alouette) occupe la place de Premier Vice-Président. La structure a également élu plusieurs vice-présidents : Antoine Baduel (Radio FG), Christophe Mahé (Espace Group : Alpes 1, Alpes 1 Rhône-Alpes, Durance FM, Générations Ile-de-France, Générations Lyon Métropole, Jazz Radio, Jazz Radio 2, La Radio Plus, ODS Radio, Radio Espace, RVA, Virage Radio), Hervé du Plessix (HPI : Chante France, Évasion, Lovely, MBS) et Yann Oger (Precom : Hit West, Océane FM, Radio Cristal).



Enfin, 6 dirigeants occupent des places d'administrateurs : Agnain Martin (Tertio : DKL Dreyeckland, Cannes Radio, Cerise FM), Anthony Eustache (Fréquence Plus), Benoît Leclerc (Tendance Ouest), Jacques Iribarren (100 %), Nicolas Pavageau (radios liées au Groupe Rossel - La Voix : Champagne FM, Contact FM, RDL) et Philippe Perez (Radio Scoop).