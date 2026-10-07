Rebecca Manzoni à la tête du jury du Prix BD Fnac France Inter

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Depuis le 2 octobre et jusqu'au 6 octobre, les amateurs de bande dessinée peuvent déposer leur candidature sur le site prixbdfnacfranceinter.com pour intégrer le jury du Prix BD Fnac France Inter 2027. Trente candidats seront sélectionnés pour lire, évaluer et noter les 20 albums retenus par les libraires de la Fnac et les équipes de France Inter parmi les ouvrages publiés en 2026. Cinq membres du Pass Culture compléteront ce jury grand public, qui réunira ainsi 35 personnes. Leur mission consistera à désigner les albums finalistes, dont les noms seront dévoilés le vendredi 4 décembre.
Cette neuvième édition s'inscrit dans le partenariat culturel entre la Fnac, présentée comme le premier libraire de France, et France Inter, première radio de France. Les deux partenaires entendent faire découvrir la diversité de la bande dessinée et soutenir la création artistique.
Rebecca Manzoni présidera la commission finale
Une commission finale, présidée par Rebecca Manzoni, productrice de "Totémic" et du "Masque et la Plume" sur France Inter, désignera l'album lauréat. Elle réunira des journalistes spécialisés de la station et des libraires de la Fnac. Le résultat sera révélé le mercredi 6 janvier sur France Inter. L'ouvrage récompensé succédera à "Soli Deo Gloria", de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, publié aux éditions Dupuis et lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2026.
Cette opération s'inscrit dans la programmation culturelle de France Inter, qui rassemble 7 millions d'auditeurs quotidiens. Tout au long de l'année, la station consacre une place à la bande dessinée dans ses émissions, ses rendez-vous d'information et ses réseaux sociaux. Elle y donne régulièrement la parole aux auteurs, aux dessinateurs et aux éditeurs, prolongeant ainsi la visibilité accordée au secteur à travers ce prix.