Rebecca Manzoni à la tête du jury du Prix BD Fnac France Inter

Une commission finale, présidée par Rebecca Manzoni, productrice de "Totémic" et du "Masque et la Plume" sur France Inter, désignera l'album lauréat. Elle réunira des journalistes spécialisés de la station et des libraires de la Fnac. Le résultat sera révélé le mercredi 6 janvier sur France Inter. L'ouvrage récompensé succédera à "Soli Deo Gloria", de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, publié aux éditions Dupuis et lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2026.

Cette opération s'inscrit dans la programmation culturelle de France Inter, qui rassemble 7 millions d'auditeurs quotidiens. Tout au long de l'année, la station consacre une place à la bande dessinée dans ses émissions, ses rendez-vous d'information et ses réseaux sociaux. Elle y donne régulièrement la parole aux auteurs, aux dessinateurs et aux éditeurs, prolongeant ainsi la visibilité accordée au secteur à travers ce prix.

