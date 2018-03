Radioline lance sa 1ère application vocale sur Alexa

Cette application qui permet de retrouver les principales stations anglaises (BBC, Absolute, Kiss, Magic, Capital, etc.) est la première à intégrer la reconnaissance musicale : à partir d‘une simple commande vocale, le titre et l’artiste sont lus par l’assistant vocal. Cette réalisation est le fruit d’une collaboration avec deux autres sociétés françaises : ADN.AI spécialisée dans les assistants intelligents et Simbals expert dans le big data musical. Disponible dès à présent sur le store d’Amazon UK, d’autres versions sont en développement pour les principaux marchés européens sur Alexa, mais également sur Google Home.