RadioWeek : l'image à la radio ? Le bon choix de France Bleu

Le 7 janvier 2019, France Bleu Azur et France Bleu Occitanie avaient été les deux premières stations locales de France Bleu à être diffusées lors de décrochages locaux sur France 3 de 7h à 8h40, du lundi au vendredi. Désormais, avec l'arrivée récente de France Bleu Normandie sur France 3, 28 matinales du réseau local de Radio France sont diffusées sur France 3. Et, d’ici la fin de la saison 2022-2023, les 3/4 des matinales seront disponibles sur France 3. Et les 44 à l’été 2024.

Chaque station locale de France Bleu est équipée d’une régie vidéo, de cinq caméras ; le déploiement technique est assuré par les équipes de Radio France. Les studios radio sont décorés et éclairés pour assurer un rendu visuel optimal pour la diffusion à la télévision...