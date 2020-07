RadioTour : première étape au STUDEC en septembre

Après avoir été à la rencontre des professionnels de la radio et l'Audio Digital à Bordeaux, Nantes, Lyon, Lille, Toulouse ou encore à Marseille, le RadioTour reprend la route. Momentanément suspendu suite au confinement, la nouvelle saison du RadioTour sera lancée les 9 et 10 septembre dans les locaux du Studio École de France, à Issy-les-Moulineaux qui ouvrira ses portes à nouveau début septembre même si les étudiants peuvent actuellement visiter les locaux de manière virtuelle et appeler s'ils désirent s'inscrire pour la rentrée prochaine.