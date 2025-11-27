604 000 auditeurs en Île-de-France pour les radios de GROUPEdeRADiOS

Vous aimerez aussi
La station de chansons françaises bien connue des auditeurs de la capitale rassemble désormais 155 000 auditeurs semaine en Île-de-France (soit 55% de progression en un an), avec un auditoire global de 42 000 auditeurs (soit 10% de progression en un an). Il s'agit du record historique de la station créée en 2014 et reprise en 2024 par GROUPEdeRADiOS.
La station 100% musique classique rassemble pour la première fois depuis sa création plus de 78 000 auditeurs semaine en Île-de-France, avec un auditoire global de 182 000 auditeurs. Ces performances sont d'autant plus remarquables que la radio musicale 100% musique classique créée en 2024 par GROUPEdeRADiOS diffuse ses programmes à Paris depuis seulement quelques mois, en mars 2025.
