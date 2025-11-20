La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 20 Novembre 2025 - 09:05

EAR Île-de-France : voici les résultats


En parallèle de l’EAR National publiée la semaine dernière, Médiamétrie a dévoilé ce jeudi matin les résultats de l’EAR Île-de-France pour la rentrée 25-26 Deux enseignements majeurs se dégagent : France Inter conserve son statut de première radio en région parisienne, tandis que Skyrock confirme une nouvelle fois sa position de première radio musicale en Île-de-France



La vague EAR Île-de-France septembre-octobre 2025 confirme une radio toujours solide dans la région, avec 5.982 millions d’auditeurs chaque jour en semaine (5h-24h), soit une AC de 57.0%, (en baisse de 2.3% en un an) pour une durée d’écoute quotidienne de 02h36. Les généralistes réunissent 27.6 % d’AC et 40.2% de PDA, portés par France Inter (13.1% d’AC ; 17.5% de PDA) et RTL (8.2% ; 10.6%), tandis qu’Europe 1 atteint 5,6 % et RMC 5,1 %.
Les musicales affichent 20.4 % d’AC et 21,1 % de PDA, avec NRJ (3,0 %), Nostalgie (3,5 %), et Skyrock (4,8 %). Les thématiques totalisent 17.2% d’AC et 18,9 % de PDA, notamment France Info (10.4%) et France Culture (4.1%). Les programmes locaux représentent 14.9% d’AC, dont FIP (2.3%), Latina (1.6%) et Oui FM (1.4%). 

En Île-de-France, la vague septembre-octobre 2025 affiche une AC de 57.0%, correspondant à 5.982 millions d’auditeurs en semaine (5h-24h), pour une durée d’écoute moyenne de 02h36, stable par rapport aux vagues précédentes. Sur la tranche stratégique 7h-9h, la radio réunit 33.4% d’AC, soit 3.511 millions d’auditeurs, avec un temps d’écoute de 55 minutes. Comparée à septembre-octobre 2024, l’audience globale fléchit légèrement (6.174 millions l’an dernier), mais reste supérieure à la vague d’avril-juin 2025 (6.152 millions).

Médiamétrie - EAR > Île-de-France – Septembre-Octobre 2025 - Ensemble 13 ans et plus - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Frédéric Brulhatour
Frédéric Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio


