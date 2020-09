RadioTour : le paysage radiophonique du CTA de Nancy

Il faut noter que chaque opérateur de catégorie B dispose, en moyenne, de 4.2 fréquences (97 fréquences partagées entre 23 titulaires), chiffre qui cache toutefois des disparités. Le réseau de catégorie B le plus important compte 14 fréquences, tandis que certaines radios commerciales doivent se contenter d'une seule fréquence.

Soulignons que les contours du ressort du CTA coïncident avec ceux de la Région Grand Est, peuplée de 5.5 millions d'habitants et que le Grand Est est la seule région qui compte 4 frontières avec d'autres pays : Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse. On y dénombre 5 aires urbaines de plus de 250 000 habitants : Metz, Mulhouse, Nancy, Reims et Strasbourg.