RadioTour à Nice : Radio Ethic, la station Bio de Monaco

LLPR - Une seule double diffusion (DAB+ et web) est-ce suffisant pour se maintenir durablement sur le marché de la radio ?

ET - C’est suffisant en mode frugal, très frugal, parce que nous sommes une radio associative et bénéficions de ce fait de subventions de la part des pouvoirs publics qui soutiennent notre démarche environnementale. Notre audience en DAB+ ne peut pas, pour le moment, attirer de sponsors privés. Nous croyons à l’émergence du DAB+ auprès du grand public et il semble que ce soit enfin le cas après quelques années de tâtonnements.



LLPR - Vous avez choisi une ligne éditoriale clairement différente des autres radios. Est-ce que ce concept pourrait se décliner dans d’autres villes ?

ET - Nous avons choisi de parler de développement durable, il y 15 ans sur la Côte d’Azur, qui n’était pas spécialement écolo, parce que nous sommes persuadés que c’est un sujet fondamental pour ce 21ème siècle. Radio Ethic se veut la radio du "changement durable" mais avec les événements que nous venons de connaître début 2020 nous pourrions adopter pour nouvelle devise "La Radio du Monde de Demain" parce que, oui, notre concept peut se décliner dans d’autres villes, et pas seulement celles qui sont maintenant dirigées par des maires écologistes, mais toutes les municipalités qui se posent des questions sur un futur plus environnementale, plus solidaire… plus vivable.