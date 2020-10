RadioTour à Nice : Nouveaux défis d'audience, force à l'innovation

Il y a les nouveaux entrants et il y a ceux qui sont historiquement implantés sur le marché de la radio et du podcast. Mais tous ont un point commun : la volonté d'innover, le besoin de créer une communauté et l'envie de se positionner avec une production qui générera de l'audience.

Voici trois regards croisés sur un monde qui change, vite. Celui de Yohann Burgan, Directeur des Systèmes d'Information à RCF, radio qui a fait le choix de s'adapter aux nouveaux modes d'écoute aux cotés d' Elodie Margand, qui développe EloCast et Gugg Giovanni co-fondateur à Radio Nizza Podcast.