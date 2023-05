RadioTour à Lille : les inscriptions sont ouvertes

Cette année, cet événement s'arrête dans 5 villes de France : Lyon, Nantes, Lille, Toulouse et Marseille. Ces différentes étapes du RadioTour permettent de rassembler durant une journée les acteurs régionaux de la radio et de l'audio digital et de proposer des conférences et des tables rondes. À Lille, la veille, le Mercure Centre Vieux-Lille accueillera une journée de formation proposée par l'équipe de RCS Europe à 09h ainsi qu'un PodcasTour à 18h qui rassemblera les podcasteurs de Lille et de la région.Le lendemain, le jeudi 1er juin, une quarantaine d'intervenants de la radio et de l'audio digital partageront leurs visions de la radio régionale de demain avec de nombreuses animations gratuites ouvertes à toutes les radio de la région