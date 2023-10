RadioTour Toulouse : le programme minute par minute

Avec Céline Pigalle directrice générale du réseau local de Radio FranceAprès un été numérique exceptionnel, Céline Pigalle, arrivée à la tête de France Bleu en avril dernier, ambitionne de redresser les courbes d’audience en réaffirmant l’identité de France Bleu : accueil, proximité, service, interactivité… Voilà la trame de cet entretien. Celle qui a dirigé pendant 6 ans la rédaction de BFMTV a désormais en charge les 44 stations du réseau local de Radio France. Ce 5 octobre à Toulouse, gageons qu'elle dévoilera sa feuille de route pour cette nouvelle saison.Ici, c’est déjà le Sud. Pas totalement le Sud- Ouest et pas vraiment le Sud-Est non plus. C’est l’Occitanie. Cette vaste région s’étend des Hautes-Pyrénées jusqu’au Gard, du département du Lot à celui des Pyrénées- Orientales, de l’Ariège à la Lozère. Deuxième région la plus vaste de France, elle est traversée par la célèbre Garonne. Territoires composés de 13 départements aux fortes identités (linguistique, sportive ou gastronomique), l’Occitanie est aussi une bonne terre pour la radio. Panorama avec Antoine Tabard, secrétaire du CTA de Toulouse.Comme pour chaque étape du RadioTour, Guy Detrousselle, directeur commercial et développement de Médiamétrie dévoilera une étude exclusive concernant l’audience de la radio en Occitanie. Audience cumulée par département, DEA, pic d’audience à Toulouse et dans les départements. Une étude qui permettra de poser de bonnes bases pour ce RadioTour à Toulouse.Les défis des radios à et autour de Toulouse sont-ils spécifiques à l’Occitanie ou ont-ils des points communs avec les problématiques rencontrées par les stations métropolitaines ? Région aux multiples visages géographiques, le défi de la diffusion demeure majeur. Mais il y a aussi celui de l’isolement géographique pour de nombreuses radios en zone rurale. Diffusion FM, DAB, recrutement, programmes… On verra que les défis sont nombreux.Faut-il voir dans la technologie du DAB une opportunité de développement en particulier pour les stations implantées dans des territoires ruraux ? Ou, une occasion d’engager une nouvelle audience dans de nouveaux territoires, au risque d’y perdre (un peu) en proximité ? L’interrogation qui demeure fondamentale pour les radios, d’ici ou d’ailleurs, est également celle-ci : doit-on immédiatement monter sur le DAB et commencer à réfléchir à abandonner progressivement la FM. Vaste débat !Pour souffler un peu, le public présent pourra rencontrer la quinzaine de partenaires présents au RadioTour de Toulouse. Une occasion de découvrir les produits et les services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques, d’échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes.Synergies entre entreprises du même groupe, nouveaux supports, évolution des métiers vers un transmédia, convergence des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs. Est-ce le monde demain qui se dessine déjà à l’horizon ? Et donc, dans les studios des radios ou dans les rédactions de la presse quotidienne régionale ?L’analyse de François Jacquin de COMEQUIPDix minutes (très) intéressantes : le point de vue d’un des acteurs qui fabriquent la radio. Des professionnels qui sont dans l’ombre du succès de la radio mais qui en sont les artisans. François Jacquin, gérant de la société COMEQUIP, partagera sa vision de la radio autour d’un angle rarement mis en avant. Ceux qui sont derrière le micro ont tout intérêt à écouter ceux qui sont à côté parce qu’ils sont les architectes des solutions qui seront utilisées demain.La langue occitane ça vous parle ? Parce que pour des gens comme nous, on vous l’avoue, ça nous parle. Et pour d’autres aussi en Occitanie. Pour autant, la radio est-elle toujours une passerelle pour maintenir vivante une langue régionale ou mieux pour susciter des vocations ? En Occitanie, plusieurs radios ont fait le choix de maintenir la langue régionale, cette langue d’Oc, à l’antenne. Et les nouveaux supports peuvent aussi être des vecteurs puissants pour faire en sorte de promouvoir cette langue…En ce début de 21e siècle, comment nos professionnels de la radio voient-ils la radio locale ? Comment ont-ils négocié le tournant du numérique, comment digèrent-ils la baisse de l’audience ? Sont-ils inquiets pour un avenir qui s’annonce de plus en plus numérique et de plus en plus concurrentiel ? Autrement dit, est-ce que la proximité restera une valeur sûr dans la prochaine décennie ? Un bon placement rentable ? Un bon vin qui ne demande qu’à continuer à bien vieillir ? Dans cette table ronde, promis, on va poser les questions qui dérangent !Cent-vingt minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios du Grand Ouest pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette étape du RadioTour à Lille. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.Pour son "Dictionnaire amoureux de la radio", qui s'inscrit dans la célèbre collection des "dictionnaires amoureux" chez Plon, et qui vient de paraître, Frank Lanoux, ancien dirigeant passé notamment chez RMC, partagera sa vision de la radio de demain.- Parmi, les 114 contribution de votre Dictionnaire, quels sont celles qui sont les plus inspirantes et dont devrait s’inspirer vos lecteurs ?Accepter de prendre le train en marche, et possiblement, prendre des risques quitte à déstabiliser (un peu) l’auditeur. Innovation technique ou innovation éditoriale pour toucher les nouveaux publics, les niches, les communautés. Créer des événements, tester de expériences, débusquer du scoop en revenant aux fondamentaux, trouver une résonnance sur des supports…Rappelons que l’EMI est l’acronyme de "Éducation aux Médias et à l’Information". Une opportunité pour dresser un état des lieux des nombreuses initiatives et dispositifs et pour évoquer les préconisations pour améliorer l’Éducation aux Médias et à l’Information. Nous verrons aussi quelles sont les marges de manœuvre pour les radios associatives, notamment Radio Clapas et Radio Sommières, de consacrer du temps et de l’énergie à l’EMI.À chaque étape du RadioTour, l’équipe de La Lettre Pro de la Radio, en partenariat avec la marque Roberts Radio, vous propose de gagner de superbes récepteurs DAB+ et des enceintes connectées estampillés Roberts Radio. La célèbre marque britannique commercialise des produits de haute qualité, à la pointe de la technologie, aussi beaux que performants. Vous pouvez les gagner et les offrir ensuite à vos auditeurs en déposant votre bulletin de participation dans une urne spécifique.Autour d’un verre, nous refermerons cette étape du RadioTour à Toulouse. N’oubliez pas de repartir avec votre sac rempli de quelques Goodies et notamment avec vos exemplaires gratuits de La Lettre Pro de la Radio. Vous retrouverez également un bilan complet de cette riche journée sur le site lalettre.pro et sur nos réseaux sociaux. Le RadioTour 2023 se poursuivra à Marseille (le 16 novembre). Dans chacune des villes, ces différentes étapes du RadioTour permettent de rassembler durant une journée les acteurs régionaux de la radio et de l'audio digital et de proposer, gratuitement, des conférences et des tables rondes.