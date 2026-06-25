Radio VINCI Autoroutes enrichit son offre avec de nouvelles radios digitales

La stratégie de Radio VINCI Autoroutes repose sur l’association entre personnalisation musicale et information de circulation. Si l’offre s’élargit avec Version Française, dédiée exclusivement à la chanson francophone, et Version Classique, orientée vers les œuvres orchestrales, l’information trafic demeure présente sur l’ensemble du dispositif. Des bulletins sont diffusés toutes les quinze minutes afin de permettre aux conducteurs de suivre l’évolution des conditions de circulation sans quitter leur univers musical. Cette approche traduit la volonté de conjuguer service et diversification de l’offre audio.

Le développement du bouquet digital doit se poursuivre dans les prochains mois puisque de nouvelles radios digitales sont attendues au cours de l’été, avec l’objectif d’élargir encore les possibilités d’écoute proposées aux usagers du réseau autoroutier.