Radio VINCI Autoroutes enrichit son offre avec de nouvelles radios digitales

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Radio VINCI Autoroutes renforce sa présence dans l’audio digital en déployant plusieurs radios thématiques accessibles en ligne et depuis l’application mobile Radio 107.7.
Cette évolution vise à proposer aux automobilistes une expérience d’écoute davantage personnalisée tout en conservant la vocation de service qui caractérise la station. L’offre s’appuie sur plusieurs univers musicaux adaptés aux préférences des auditeurs. Version 90 met à l’honneur les titres emblématiques des années 1990 tandis que Version 2000 revisite les années 2000 à travers un mélange de classiques et de morceaux moins exposés.
D’autres flux privilégient des atmosphères spécifiques avec Version Ibiza pour les ambiances festives, Version Pop-Rock centrée sur les guitares et les grands succès fédérateurs, ou encore Version HappyList consacrée aux titres les plus entraînants.
Cette évolution vise à proposer aux automobilistes une expérience d’écoute davantage personnalisée tout en conservant la vocation de service qui caractérise la station. L’offre s’appuie sur plusieurs univers musicaux adaptés aux préférences des auditeurs. Version 90 met à l’honneur les titres emblématiques des années 1990 tandis que Version 2000 revisite les années 2000 à travers un mélange de classiques et de morceaux moins exposés.
D’autres flux privilégient des atmosphères spécifiques avec Version Ibiza pour les ambiances festives, Version Pop-Rock centrée sur les guitares et les grands succès fédérateurs, ou encore Version HappyList consacrée aux titres les plus entraînants.
Le trafic au cœur du dispositif
La stratégie de Radio VINCI Autoroutes repose sur l’association entre personnalisation musicale et information de circulation. Si l’offre s’élargit avec Version Française, dédiée exclusivement à la chanson francophone, et Version Classique, orientée vers les œuvres orchestrales, l’information trafic demeure présente sur l’ensemble du dispositif. Des bulletins sont diffusés toutes les quinze minutes afin de permettre aux conducteurs de suivre l’évolution des conditions de circulation sans quitter leur univers musical. Cette approche traduit la volonté de conjuguer service et diversification de l’offre audio.
Le développement du bouquet digital doit se poursuivre dans les prochains mois puisque de nouvelles radios digitales sont attendues au cours de l’été, avec l’objectif d’élargir encore les possibilités d’écoute proposées aux usagers du réseau autoroutier.
Le développement du bouquet digital doit se poursuivre dans les prochains mois puisque de nouvelles radios digitales sont attendues au cours de l’été, avec l’objectif d’élargir encore les possibilités d’écoute proposées aux usagers du réseau autoroutier.