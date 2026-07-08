La Maison FG lance une radio digitale dédiée à Madonna

Vous aimerez aussi
-
Radio FG étend sa couverture FM avec une arrivée à Montpellier et Sète
-
Radio VINCI Autoroutes enrichit son offre avec de nouvelles radios digitales
-
Avec "Fan Power", NRJ mise sur la puissance des communautés de fans
-
L’Agence FG mobilisée pour la Fête de la Musique à l’Élysée
-
Avec 4.1 millions de streams en mai, Maison FG signe un record d’audience numérique
À l'occasion de la sortie de "Confessions II", le nouvel album de Madonna attendu le 3 juillet, La Maison FG lance FG x Madonna, une radio digitale accessible gratuitement sur la plateforme Radio FG, l'application et internet. Cette nouvelle antenne propose une programmation centrée sur la discographie de l'artiste, son univers musical, artistique et culturel ainsi que sur son engagement.
La programmation réunit ses titres emblématiques, des extraits d'interviews et des punchlines issues de ses concerts afin de mettre en lumière son parcours et son influence. La radio accorde également une place importante aux liens entretenus par Madonna avec la culture club, la dance music et les scènes LGBTQIA+. Pour Radio FG, l'artiste occupe depuis le début de sa carrière une place particulière dans l'univers house et clubbing.
La programmation réunit ses titres emblématiques, des extraits d'interviews et des punchlines issues de ses concerts afin de mettre en lumière son parcours et son influence. La radio accorde également une place importante aux liens entretenus par Madonna avec la culture club, la dance music et les scènes LGBTQIA+. Pour Radio FG, l'artiste occupe depuis le début de sa carrière une place particulière dans l'univers house et clubbing.
Des clubs new-yorkais de ses débuts aux grandes scènes internationales, elle est associée aux évolutions de la pop culture, des musiques électroniques, des DJs, des producteurs, des remixeurs et des communautés LGBTQIA+, des références qui s'inscrivent dans l'ADN éditorial de la station.
Une offre digitale qui s'enrichit autour de la culture électronique
La programmation de FG x Madonna a été conçue autour des différentes facettes de la carrière de l'artiste. Elle rassemble des titres club, house et pop-dance, des remixes, des collaborations marquantes de l'histoire des musiques électroniques ainsi que des morceaux ayant une forte résonance auprès des publics LGBTQIA+. Des prises de parole, interviews et déclarations de Madonna ponctuent également l'antenne afin de rappeler son influence sur plusieurs générations d'artistes, de DJs et de producteurs.
Antoine Baduel, Président de la Maison FG, déclare : "Madonna est une des artistes qui a le plus contribué à rapprocher le public de la club culture, des DJs, des remixes et des musiques électroniques. Son influence sur plusieurs générations est immense. Avec FG x Madonna, nous avons souhaité créer une radio qui raconte cette histoire et qui célèbre le lien exceptionnel qu'elle entretient avec les dancefloors, les communautés LGBTQ+ et l'univers électronique, des valeurs qui sont également au cœur de l'identité de Radio FG. Cette radio est une opportunité extraordinaire de mettre en valeur de Madonna et son incroyable contribution artistique et politique". Avec ce lancement, La Maison FG poursuit le développement de son offre de radios thématiques. La plateforme Radio FG rassemble désormais plus de 60 radios digitales ainsi que des milliers de mixes...
Antoine Baduel, Président de la Maison FG, déclare : "Madonna est une des artistes qui a le plus contribué à rapprocher le public de la club culture, des DJs, des remixes et des musiques électroniques. Son influence sur plusieurs générations est immense. Avec FG x Madonna, nous avons souhaité créer une radio qui raconte cette histoire et qui célèbre le lien exceptionnel qu'elle entretient avec les dancefloors, les communautés LGBTQ+ et l'univers électronique, des valeurs qui sont également au cœur de l'identité de Radio FG. Cette radio est une opportunité extraordinaire de mettre en valeur de Madonna et son incroyable contribution artistique et politique". Avec ce lancement, La Maison FG poursuit le développement de son offre de radios thématiques. La plateforme Radio FG rassemble désormais plus de 60 radios digitales ainsi que des milliers de mixes...