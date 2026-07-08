La Maison FG lance une radio digitale dédiée à Madonna

La programmation de FG x Madonna a été conçue autour des différentes facettes de la carrière de l'artiste. Elle rassemble des titres club, house et pop-dance, des remixes, des collaborations marquantes de l'histoire des musiques électroniques ainsi que des morceaux ayant une forte résonance auprès des publics LGBTQIA+. Des prises de parole, interviews et déclarations de Madonna ponctuent également l'antenne afin de rappeler son influence sur plusieurs générations d'artistes, de DJs et de producteurs.

Antoine Baduel, Président de la Maison FG, déclare : "Madonna est une des artistes qui a le plus contribué à rapprocher le public de la club culture, des DJs, des remixes et des musiques électroniques. Son influence sur plusieurs générations est immense. Avec FG x Madonna, nous avons souhaité créer une radio qui raconte cette histoire et qui célèbre le lien exceptionnel qu'elle entretient avec les dancefloors, les communautés LGBTQ+ et l'univers électronique, des valeurs qui sont également au cœur de l'identité de Radio FG. Cette radio est une opportunité extraordinaire de mettre en valeur de Madonna et son incroyable contribution artistique et politique". Avec ce lancement, La Maison FG poursuit le développement de son offre de radios thématiques. La plateforme Radio FG rassemble désormais plus de 60 radios digitales ainsi que des milliers de mixes...