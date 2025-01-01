Le streaming audio mondial progresse de 9.8% au premier semestre 2026 €

Les streams audio à la demande dans le monde passent de 2 500 milliards en 2025 à 2 800 milliards en 2026, soit une progression de 9.8%. Hors États-Unis, ils augmentent de 1 800 à 2 000 milliards, avec une croissance plus soutenue de 11.8%. Source : Luminate Music Consumption Data, Midyear Report 2026.
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