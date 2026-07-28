1.65 milliard d’écoutes actives pour les radios au 1er semestre 2026

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Sur la période, la radio digitale totalise 1.65 milliard d’écoutes actives dans le monde. L’ACPM définit une écoute active Monde comme une écoute totale d’une radio sur Internet ouverte depuis 30 secondes ou plus en France ou à l’étranger, quel que soit le terminal utilisé. La radio digitale a enregistré en moyenne 6.2 millions d’heures d’écoute par jour au premier semestre 2026. La durée d’écoute moyenne atteint 41 min 06 s par session. Le bilan situe ainsi le premier semestre dans la continuité du premier trimestre 2026 avec des indicateurs présentés comme stables.
Le smartphone constitue le premier support d’écoute de la radio digitale avec 64% des écoutes actives Monde. L’ordinateur en représente 11%, ’enceinte connectée 7% et la tablette 2%. Les autres équipements. catégorie qui comprend notamment les télévisions. montres connectées et consoles concentrent 16% des écoutes.
L’actualité rythme les écoutes des généralistes
L’ACPM suit également l’évolution quotidienne des écoutes de 7 radios généralistes : France Inter, RTL, RMC, franceinfo, Europe 1, Sud Radio et BFM Radio. Plusieurs journées du semestre sont associées dans le bilan à des événements d’actualité. Le 20/01 correspond à la journée d’investiture de Donald Trump. Le 02/03 à la mort d’Ali Khamenei. guide suprême de la République islamique en Iran. Le 09/03 à l’envoi par la France d’une douzaine de navires au Moyen-Orient. Le 16/03 au lendemain du 1er tour des élections municipales. Le 23/03 au lendemain du 2nd tour des élections municipales et à la mort de Lionel Jospin. Le 06/05 correspond à la reprise des frappes US en Iran sur le détroit d’Ormuz. le 11/06 à l’ouverture de la Coupe du Monde de Football et le 16/06 au 1er match de l’Equipe de France. France-Sénégal. Enfin, le 16 juin a été la journée ayant enregistré le plus d’écoutes actives Monde sur l’ensemble du premier semestre 2026 avec 5 231 936 écoutes.
France Inter en tête des marques radios
Dans le Top 30 des marques radios établi en moyenne mensuelle au premier semestre 2026 sur les écoutes actives France. France Inter occupe la première place avec 32 979 906 écoutes actives, une durée moyenne de 35 min 18 s et 4 radios. RMC suit avec 20 794 106 écoutes, 36 min 24 s et 3 radios. RTL affiche 20 448 374 écoutes, 48 min 03 s et 1 radio. franceinfo atteint 20 123 645 écoutes, 31 min 44 s et 1 radio.
NRJ comptabilise 11 836 276 écoutes actives, 45 min 43 s et 471 radios. Nostalgie 10 590 416 écoutes.,56 min 44 s et 128 radios. FIP 9 951 197 écoutes, 56 min 38 s et 13 radios. Europe 1 9 621 308 écoutes, 41 min 20 s et 6 radios. Skyrock 7 426 718 écoutes, 28 min 10 s et 14 radios. ici 7 070 841 écoutes, 47 min 01 s et 48 radios.
Radio France en tête des groupes
Le classement des groupes radios place Groupe Radio France en première position avec 79 232 540 écoutes actives France en moyenne mensuelle. une durée d’écoute moyenne de 38 min 13 s et 80 radios. Groupe NRJ suit avec 32 054 368 écoutes. 51 min 32 s et 708 radios. Groupement Les Indés Radios totalise 29 549 851 écoutes. 40 min 12 s et 644 radios.
Le Groupe M6 atteint 27 610 684 écoutes, 50 min 25 s et 3 radios. RMC BFM 23 014 880 écoutes, 35 min 59 s et 5 radios. Lagardère 18 870 232 écoutes, 47 min 38 s et 66 radios. Espace Group 4 066 356 écoutes, 35 min 17 s et 205 radios. Le Groupe 1981 3 856 340 écoutes, 43 min 40 s et 78 radios. Maison FG 2 851 411 écoutes, 34 min 46 s et 58 radios. Le groupe RCI 2 192 793 écoutes, 28 min 25 s et 3 radios. HPI 2 047 353 écoute,. 47 min 14 s et 12 radios. Radio Scoop 1 418 332 écoutes, 48 min 39 s et 62 radios. Rossel Radio 1 192 734 écoutes, 48 min 24 s et 29 radios.
FIP Cultes devant les webradios
Skyrock 100% français affiche 537 772 écoutes et 18 min 56 s. Fip Rock 466 093 écoutes et 57 min 33 s. Fip Jazz 462 254 écoutes et 1 h 00 min 28 s. RMC Gold 379 271 écoutes et 41 min 44 s. M40 351 437 écoutes et 40 min 59 s. Fip Reggae 344 376 écoutes et 46 min 09 s. Rire et Chansons Nouvelle Génération 336 638 écoutes et 46 min 50 s.
RCI Guadeloupe première des radios FM locales
Dans le Top 15 des radios FM locales, RCI Guadeloupe occupe la première place avec 1 014 855 écoutes actives France en moyenne mensuelle et 25 min 21 s d’écoute moyenne. RCI Martinique suit avec 886 068 écoutes et 29 min 23 s. Alouette compte 866 533 écoutes et 59 min 01 s. Radio Scoop 597 996 écoutes et 55 min 42 s. Tropiques FM 556 207 écoutes et 34 min 48 s. Radio Bonheur 522 658 écoutes et 55 min 05 s. ici Nord 501 112 écoutes et 54 min 59 s.
Maritima totalise 412 939 écoutes et 10 min 33 s. Radio Contact 398 494 écoutes et 43 min 37 s. ici Provence 390 865 écoutes et 45 min 53 s. ici Haute Normandie 330 992 écoutes et 58 min 43 s. Bel Radio 329 140 écoutes et 33 min 52 s. Evasion 323 732 écoutes et 49 min 55 s. Hit West 316 458 écoutes et 56 min 49 s. Top Music 313 987 écoutes et 59 min 08 s.
NRJ en tête des radios musicales et webradios
Le Top 15 des radios musicales et webradios place NRJ en première position avec 9 426 812 écoutes actives France en moyenne mensuelle et 45 min 43 s de durée moyenne. Nostalgie suit avec 8 640 328 écoutes et 1 h 01 min 05 s. FIP atteint 5 302 086 écoutes et 1 h 01 min 58 s. Chérie FM 5 153 655 écoutes et 1 h 07 min 15 s. RFM 5 126 154 écoutes et 1 h 04 min 33 s.
Skyrock comptabilise 4 911 039 écoutes et 31 min 13 s. RTL2 4 139 371 et 1 h 08 min 30 s. Radio Classique 3 663 476 et 41 min 43 s. Fun Radio 3 022 938 et 41 min 37 s. Europe 2 3 021 479 et 40 min 34 s. Rire et Chansons 2 123 795 et 33 min 16 s. Radio Nova 2 095 248 et 40 min 25 s. FIP Cultes 1 564 435 et 47 min 04 s. Oui FM 1 491 844 et 44 min 48 s. France Musique 1 441 129 écoutes et 46 min 37 s.