1.65 milliard d’écoutes actives pour les radios au 1er semestre 2026

L’ACPM suit également l’évolution quotidienne des écoutes de 7 radios généralistes : France Inter, RTL, RMC, franceinfo, Europe 1, Sud Radio et BFM Radio. Plusieurs journées du semestre sont associées dans le bilan à des événements d’actualité. Le 20/01 correspond à la journée d’investiture de Donald Trump. Le 02/03 à la mort d’Ali Khamenei. guide suprême de la République islamique en Iran. Le 09/03 à l’envoi par la France d’une douzaine de navires au Moyen-Orient. Le 16/03 au lendemain du 1er tour des élections municipales. Le 23/03 au lendemain du 2nd tour des élections municipales et à la mort de Lionel Jospin. Le 06/05 correspond à la reprise des frappes US en Iran sur le détroit d’Ormuz. le 11/06 à l’ouverture de la Coupe du Monde de Football et le 16/06 au 1er match de l’Equipe de France. France-Sénégal. Enfin, le 16 juin a été la journée ayant enregistré le plus d’écoutes actives Monde sur l’ensemble du premier semestre 2026 avec 5 231 936 écoutes.

