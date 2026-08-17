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Lundi 17 Août 2026 - 04:12

R.Comercial, RFM et M80 en tête des audiences au Portugal


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La 3e vague 2026 du Barème Rádio de Marktest, relative à juin et couvrant la période mars-juin, détaille les performances des stations et des groupes au Portugal continental. Le total radio atteint 82.4% de reach hebdomadaire et 57.6% d’audience cumulée veille. Tour d'horizon des principaux résultats...



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Pour l’ensemble de la radio, le Barème Rádio mesure un reach hebdomadaire de 82.4% et une audience cumulée veille de 57.6%. R.Comercial occupe la première place du classement des stations avec un reach hebdomadaire de 39.8%, une audience cumulée veille de 20.9% et une part d’audience de 27.0%. RFM suit avec respectivement 34.6%, 14.9% et 18.3%.
M80 affiche un reach hebdomadaire de 18.7%, une audience cumulée veille de 7.8% et une part d’audience de 9.4%. R.Renascença atteint 17.6% de reach hebdomadaire, 7.2% d’audience cumulée veille et 9.6% de part d’audience.
RTP Antena 1 enregistre un reach hebdomadaire de 11.0%, une audience cumulée veille de 5.0% et une part d’audience de 5.7%. Cidade FM atteint respectivement 10.9%, 4.2% et 4.4%.


Bauer Media Audio Portugal à 42.3% de part d’audience

Le Barème Rádio fournit également un classement par groupes de stations. Les stations de Grupo Bauer Media Audio Portugal enregistrent 42.3% de part d’audience, 53.7% de reach hebdomadaire et 30,5% d’audience cumulée veille. Grupo Renascença Multimédia affiche 30.2% de part d’audience, 49.4% de reach hebdomadaire et 23.2% d’audience cumulée veille.
Les stations de Grupo RTP obtiennent une part d’audience de 7.6%, avec un reach hebdomadaire de 14.4% et une audience cumulée veille de 6.6%.
Le marché radio portugais reste très concentré, à la fois autour de quelques stations et de quelques groupes. R.Comercial et RFM se détachent nettement en reach hebdomadaire. À l’échelle des groupes, cette concentration apparaît encore plus clairement. Bauer Media Audio Portugal représente 42.3% de part d’audience et Renascença Multimédia 30.2%. Ensemble, les deux groupes totalisent donc 72.5% de part d’audience.

R.Comercial, RFM et M80 en tête des audiences au Portugal

Tags : audience, Bauer Media Audio, Marktest, Portugal, R.Comercial, RFM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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