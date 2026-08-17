R.Comercial, RFM et M80 en tête des audiences au Portugal

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Pour l’ensemble de la radio, le Barème Rádio mesure un reach hebdomadaire de 82.4% et une audience cumulée veille de 57.6%. R.Comercial occupe la première place du classement des stations avec un reach hebdomadaire de 39.8%, une audience cumulée veille de 20.9% et une part d’audience de 27.0%. RFM suit avec respectivement 34.6%, 14.9% et 18.3%.
M80 affiche un reach hebdomadaire de 18.7%, une audience cumulée veille de 7.8% et une part d’audience de 9.4%. R.Renascença atteint 17.6% de reach hebdomadaire, 7.2% d’audience cumulée veille et 9.6% de part d’audience.
RTP Antena 1 enregistre un reach hebdomadaire de 11.0%, une audience cumulée veille de 5.0% et une part d’audience de 5.7%. Cidade FM atteint respectivement 10.9%, 4.2% et 4.4%.
Bauer Media Audio Portugal à 42.3% de part d’audience
Le Barème Rádio fournit également un classement par groupes de stations. Les stations de Grupo Bauer Media Audio Portugal enregistrent 42.3% de part d’audience, 53.7% de reach hebdomadaire et 30,5% d’audience cumulée veille. Grupo Renascença Multimédia affiche 30.2% de part d’audience, 49.4% de reach hebdomadaire et 23.2% d’audience cumulée veille.
Les stations de Grupo RTP obtiennent une part d’audience de 7.6%, avec un reach hebdomadaire de 14.4% et une audience cumulée veille de 6.6%.
Le marché radio portugais reste très concentré, à la fois autour de quelques stations et de quelques groupes. R.Comercial et RFM se détachent nettement en reach hebdomadaire. À l’échelle des groupes, cette concentration apparaît encore plus clairement. Bauer Media Audio Portugal représente 42.3% de part d’audience et Renascença Multimédia 30.2%. Ensemble, les deux groupes totalisent donc 72.5% de part d’audience.