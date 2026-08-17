R.Comercial, RFM et M80 en tête des audiences au Portugal

Pour l’ensemble de la radio, le Barème Rádio mesure un reach hebdomadaire de 82.4% et une audience cumulée veille de 57.6%. R.Comercial occupe la première place du classement des stations avec un reach hebdomadaire de 39.8%, une audience cumulée veille de 20.9% et une part d’audience de 27.0%. RFM suit avec respectivement 34.6%, 14.9% et 18.3%.

M80 affiche un reach hebdomadaire de 18.7%, une audience cumulée veille de 7.8% et une part d’audience de 9.4%. R.Renascença atteint 17.6% de reach hebdomadaire, 7.2% d’audience cumulée veille et 9.6% de part d’audience.

RTP Antena 1 enregistre un reach hebdomadaire de 11.0%, une audience cumulée veille de 5.0% et une part d’audience de 5.7%. Cidade FM atteint respectivement 10.9%, 4.2% et 4.4%.

