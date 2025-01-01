Aux États-Unis, le streaming musical prend l’avantage sur la radio en portée quotidienne €

La portée quotidienne de la musique en streaming atteint 46% des Américains de 13 ans et plus au deuxième trimestre 2026, contre 43% pour la radio AM/FM, streams radio inclus. En 2015, la radio AM/FM atteignait encore 61% de portée quotidienne, contre 27% pour le streaming musical. Source : Edison Research at SSRS, Share of Ear, 2015 – T2 2026.
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