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Vendredi 3 Juillet 2026 - 06:50

Cet été, le 107.7 combine info trafic et nouveaux contenus


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À l'occasion des grands départs en vacances, Radio VINCI Autoroutes fait évoluer sa grille estivale. Si l'information trafic reste la priorité de la station sur la fréquence 107.7, de nouveaux rendez-vous éditoriaux viennent enrichir la programmation afin d'accompagner les automobilistes tout au long de leurs déplacements. Musique, patrimoine, gastronomie, loisirs ou culture complètent ainsi l'offre proposée pendant toute la période estivale.


Cet été, le 107.7 combine info trafic et nouveaux contenus

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Comme chaque été, Radio VINCI Autoroutes adapte sa grille des programmes pour accompagner les automobilistes sur les routes des vacances. La station rappelle que sa priorité demeure l'information en temps réel sur les conditions de circulation sur l'ensemble du réseau VINCI Autoroutes grâce à la fréquence 107.7. Autour de cette mission de service aux usagers, la programmation s'enrichit avec plusieurs nouveaux rendez-vous consacrés aux loisirs et à la découverte.
Les auditeurs retrouveront notamment "Les danses de l'été", consacré aux tubes qui traversent les générations, "Les desserts de l'été", dédié aux spécialités estivales, "Les expressions de la route", qui revient sur l'origine d'expressions populaires, "Ce soir, on danse !", autour des lieux emblématiques où les Français ont dansé, ainsi que "Tous au parc", consacré aux parcs à thèmes.

Une offre éditoriale enrichie tout au long de l'été

Cette programmation estivale s'accompagne également du maintien des rendez-vous déjà proposés sur l'antenne. Les automobilistes pourront retrouver "Guide de vacances", "Marque-Page", "Sur la route avec", "Les voitures mythiques", "Absolument BO", "Absolument Live", "Play Replay" et "C'est à voir".
À travers cette grille spéciale été, Radio VINCI Autoroutes poursuit son objectif d'associer l'information trafic diffusée sur le 107.7 à des contenus de découverte et de divertissement destinés à accompagner les trajets des vacanciers tout au long de la saison estivale.

Tags : 107.7, été, grille d'été, info trafic, mobilité, proximité, Radio VINCI Autoroutes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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