Cet été, le 107.7 combine info trafic et nouveaux contenus

Comme chaque été, Radio VINCI Autoroutes adapte sa grille des programmes pour accompagner les automobilistes sur les routes des vacances. La station rappelle que sa priorité demeure l'information en temps réel sur les conditions de circulation sur l'ensemble du réseau VINCI Autoroutes grâce à la fréquence 107.7. Autour de cette mission de service aux usagers, la programmation s'enrichit avec plusieurs nouveaux rendez-vous consacrés aux loisirs et à la découverte.

Les auditeurs retrouveront notamment "Les danses de l'été", consacré aux tubes qui traversent les générations, "Les desserts de l'été", dédié aux spécialités estivales, "Les expressions de la route", qui revient sur l'origine d'expressions populaires, "Ce soir, on danse !", autour des lieux emblématiques où les Français ont dansé, ainsi que "Tous au parc", consacré aux parcs à thèmes.