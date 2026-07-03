Cet été, le 107.7 combine info trafic et nouveaux contenus

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Comme chaque été, Radio VINCI Autoroutes adapte sa grille des programmes pour accompagner les automobilistes sur les routes des vacances. La station rappelle que sa priorité demeure l'information en temps réel sur les conditions de circulation sur l'ensemble du réseau VINCI Autoroutes grâce à la fréquence 107.7. Autour de cette mission de service aux usagers, la programmation s'enrichit avec plusieurs nouveaux rendez-vous consacrés aux loisirs et à la découverte.
Les auditeurs retrouveront notamment "Les danses de l'été", consacré aux tubes qui traversent les générations, "Les desserts de l'été", dédié aux spécialités estivales, "Les expressions de la route", qui revient sur l'origine d'expressions populaires, "Ce soir, on danse !", autour des lieux emblématiques où les Français ont dansé, ainsi que "Tous au parc", consacré aux parcs à thèmes.
Les auditeurs retrouveront notamment "Les danses de l'été", consacré aux tubes qui traversent les générations, "Les desserts de l'été", dédié aux spécialités estivales, "Les expressions de la route", qui revient sur l'origine d'expressions populaires, "Ce soir, on danse !", autour des lieux emblématiques où les Français ont dansé, ainsi que "Tous au parc", consacré aux parcs à thèmes.
Une offre éditoriale enrichie tout au long de l'été
Cette programmation estivale s'accompagne également du maintien des rendez-vous déjà proposés sur l'antenne. Les automobilistes pourront retrouver "Guide de vacances", "Marque-Page", "Sur la route avec", "Les voitures mythiques", "Absolument BO", "Absolument Live", "Play Replay" et "C'est à voir".
À travers cette grille spéciale été, Radio VINCI Autoroutes poursuit son objectif d'associer l'information trafic diffusée sur le 107.7 à des contenus de découverte et de divertissement destinés à accompagner les trajets des vacanciers tout au long de la saison estivale.
À travers cette grille spéciale été, Radio VINCI Autoroutes poursuit son objectif d'associer l'information trafic diffusée sur le 107.7 à des contenus de découverte et de divertissement destinés à accompagner les trajets des vacanciers tout au long de la saison estivale.