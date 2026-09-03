Radio TechCon : la technique radio au rendez-vous à Londres

Vous aimerez aussi
-
Quand une matinale radio donne son nom à un terminal de l’aéroport de Londres Gatwick
-
"Le Meilleur du Podcast" revient le 17 septembre à Lausanne
-
IA, mesure, jeunes publics et monétisation au programme du SwissRadioDay
-
Heart devient la première marque radio du Royaume-Uni
-
CABSAT 2026 explore les nouveaux workflows du broadcast
L'édition 2026 de Radio TechCon se tiendra le lundi 23 novembre à IET London: Savoy Place, à Londres. Organisé chaque année, l’événement se présente comme le rendez-vous britannique consacré à la technique et à l’ingénierie dans les secteurs de la radio et de l’audio. Il s’adresse notamment aux ingénieurs de diffusion, technologues, développeurs, producteurs disposant de compétences techniques, managers, fournisseurs de l’industrie radiophonique et professionnels des activités audio connexes.
Radio TechCon est conçu pour aborder les défis et les opportunités techniques auxquels sont confrontés les professionnels de la radio et de l’audio, tout en permettant aux différents métiers de partager leurs expériences et d’échanger sur l’avenir technologique du secteur.
Radio TechCon est conçu pour aborder les défis et les opportunités techniques auxquels sont confrontés les professionnels de la radio et de l’audio, tout en permettant aux différents métiers de partager leurs expériences et d’échanger sur l’avenir technologique du secteur.
Les sessions et la billetterie annoncées prochainement
Le programme détaillé de Radio TechCon 2026 n’est pas encore communiqué. Les organisateurs invitent les professionnels intéressés à s’inscrire sur radiotechcon.com/updates afin d’être informés en priorité lorsque les informations sur les sessions et les billets seront disponibles. Le format habituel de Radio TechCon repose sur une journée associant des intervenants issus de différentes disciplines techniques et audio, des mini-masterclasses "how-to" et des études de cas tirées de projets réels.
L’événement entend réunir les acteurs techniques de la radio et de l’audio autour des évolutions de leurs métiers, des technologies utilisées dans la production et la diffusion et des problématiques rencontrées par le secteur.
L’événement entend réunir les acteurs techniques de la radio et de l’audio autour des évolutions de leurs métiers, des technologies utilisées dans la production et la diffusion et des problématiques rencontrées par le secteur.