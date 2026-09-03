Radio TechCon : la technique radio au rendez-vous à Londres

Le programme détaillé de Radio TechCon 2026 n’est pas encore communiqué. Les organisateurs invitent les professionnels intéressés à s’inscrire sur radiotechcon.com/updates afin d’être informés en priorité lorsque les informations sur les sessions et les billets seront disponibles. Le format habituel de Radio TechCon repose sur une journée associant des intervenants issus de différentes disciplines techniques et audio, des mini-masterclasses "how-to" et des études de cas tirées de projets réels.

L’événement entend réunir les acteurs techniques de la radio et de l’audio autour des évolutions de leurs métiers, des technologies utilisées dans la production et la diffusion et des problématiques rencontrées par le secteur.