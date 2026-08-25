IA, mesure, jeunes publics et monétisation au programme du SwissRadioDay

La deuxième partie proposera une séquence consacrée à "L’IA à la radio - entre règlementation européenne et autorégulation helvétique", avec Peter Scheurer, directeur de l’ASRP, et Philipp Meyer, responsable du groupe d’experts en éthique de l’IA à SRF. La musique suisse à l’ère de l’IA sera ensuite abordée avec Dana, Roman Unternährer de CH Media et Michael Schuler de SRF. Jenny Kitzka de YouMedia et Gianfranco Salis disposeront de 15 minutes pour traiter de la relation entre la radio, la nouvelle génération et l’audio.

Roman Mösli, Director Partner Solutions chez CH Media Mind, interviendra sur la monétisation des podcasts en Suisse, ses opportunités, ses défis et ses facteurs clés de succès. Matthieu Baumgartner, Directeur Média de BNJ Image et Son, consacrera ensuite 10 minutes à la Journée Suisse de la Radio. Andreas Weiss, Chief Strategy Officer de Media Schneider, présentera les enseignements de l’IGEM-Digimonitor 2026 sur la manière dont la Suisse écoute aujourd’hui.