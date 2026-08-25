IA, mesure, jeunes publics et monétisation au programme du SwissRadioDay

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Les portes ouvriront à 08h00 pour un temps de networking, avant le lancement du SwissRadioDay à 09h15, également proposé en livestream. Maria Victoria Haas assurera un accueil de 2 minutes. Roger Elsener, directeur de SRF, interviendra pendant 12 minutes, avant Tanja Hackenbruch, CEO de Mediapulse, sur "Recherche Radio 28+ : la future référence prend forme", également pendant 12 minutes. Ralf Brachat, Managing Director de Swiss Radioworld, disposera de 12 minutes pour aborder la radio linéaire programmatique, puis Phoebe Lüscher, coresponsable des programmes de Radio 4TNG, interviendra durant 12 minutes sur les jeunes et la radio.
La séquence consacrée aux formats destinés aux jeunes publics réunira Mikkel Rosendal, Strategic Development Editor de DK P3, Marco Thomann et Philippe Gerber de SRF 3 pendant 19 minutes.
IA, podcasts et usages audio dans la seconde partie
Roman Mösli, Director Partner Solutions chez CH Media Mind, interviendra sur la monétisation des podcasts en Suisse, ses opportunités, ses défis et ses facteurs clés de succès. Matthieu Baumgartner, Directeur Média de BNJ Image et Son, consacrera ensuite 10 minutes à la Journée Suisse de la Radio. Andreas Weiss, Chief Strategy Officer de Media Schneider, présentera les enseignements de l’IGEM-Digimonitor 2026 sur la manière dont la Suisse écoute aujourd’hui.
Albert Rösti à 14h avant le networking
Le SwissRadioDay 2026 compte par ailleurs La Lettre Pro de la Radio, RedTech et le Paris Radio Show parmi les partenaires médias mentionnés dans le magazine officiel de l’événement.