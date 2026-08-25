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Mardi 25 Août 2026 - 06:50

IA, mesure, jeunes publics et monétisation au programme du SwissRadioDay


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Le SwissRadioDay 2026 se tiendra ce 27 août au Kaufleuten de Zurich, avec une journée consacrée à la mesure, au programmatique, aux jeunes publics, à l’IA, à la musique et aux podcasts. L’événement est notamment organisé en partenariat avec La Lettre Pro de la Radio, RedTech et le Paris Radio Show parmi ses partenaires médias.


Le SwissRadioDay réunit chaque année à Zurich les professionnels de la radio et de l’audio autour des grandes transformations du secteur. Le 27 août 2026, échanges, conférences et networking rythmeront une journée consacrée aux usages, à l’innovation et à l’avenir du média. © SwissRadioDay
Le SwissRadioDay réunit chaque année à Zurich les professionnels de la radio et de l’audio autour des grandes transformations du secteur. Le 27 août 2026, échanges, conférences et networking rythmeront une journée consacrée aux usages, à l’innovation et à l’avenir du média. © SwissRadioDay

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Les portes ouvriront à 08h00 pour un temps de networking, avant le lancement du SwissRadioDay à 09h15, également proposé en livestream. Maria Victoria Haas assurera un accueil de 2 minutes. Roger Elsener, directeur de SRF, interviendra pendant 12 minutes, avant Tanja Hackenbruch, CEO de Mediapulse, sur "Recherche Radio 28+ : la future référence prend forme", également pendant 12 minutes. Ralf Brachat, Managing Director de Swiss Radioworld, disposera de 12 minutes pour aborder la radio linéaire programmatique, puis Phoebe Lüscher, coresponsable des programmes de Radio 4TNG, interviendra durant 12 minutes sur les jeunes et la radio.
La séquence consacrée aux formats destinés aux jeunes publics réunira Mikkel Rosendal, Strategic Development Editor de DK P3, Marco Thomann et Philippe Gerber de SRF 3 pendant 19 minutes.


Alex Schreckinger, CEO de Broadcast Future / Neue Welle Nürnberg, traitera ensuite pendant 12 minutes de la publicité audio à 360° et de son avenir à l’ère numérique. Roger Hofmann, responsable Digital à HIT RADIO au sein du groupe FFH Medien, disposera lui aussi de 12 minutes pour répondre à la question "L’IA : notre quotidien ou une mode ? Là où elle sert vraiment et là où non."

IA, podcasts et usages audio dans la seconde partie

La deuxième partie proposera une séquence consacrée à "L’IA à la radio - entre règlementation européenne et autorégulation helvétique", avec Peter Scheurer, directeur de l’ASRP, et Philipp Meyer, responsable du groupe d’experts en éthique de l’IA à SRF. La musique suisse à l’ère de l’IA sera ensuite abordée avec Dana, Roman Unternährer de CH Media et Michael Schuler de SRF. Jenny Kitzka de YouMedia et Gianfranco Salis disposeront de 15 minutes pour traiter de la relation entre la radio, la nouvelle génération et l’audio.
Roman Mösli, Director Partner Solutions chez CH Media Mind, interviendra sur la monétisation des podcasts en Suisse, ses opportunités, ses défis et ses facteurs clés de succès. Matthieu Baumgartner, Directeur Média de BNJ Image et Son, consacrera ensuite 10 minutes à la Journée Suisse de la Radio. Andreas Weiss, Chief Strategy Officer de Media Schneider, présentera les enseignements de l’IGEM-Digimonitor 2026 sur la manière dont la Suisse écoute aujourd’hui.

Albert Rösti à 14h avant le networking

Après le lunch, à 14h00, le conseiller fédéral Albert Rösti participera à un échange de 20 minutes avec Maria Victoria Haas autour de ses réflexions sur la radio. La journée se prolongera ensuite avec un networking lunch et un apéritif annoncé jusqu’à 15h45.
Le SwissRadioDay 2026 compte par ailleurs La Lettre Pro de la Radio, RedTech et le Paris Radio Show parmi les partenaires médias mentionnés dans le magazine officiel de l’événement.



Le programme complet est ICI. Infos et inscriptions : .

Tags : événement, stratégies, Suisse, Swiss Radio Day



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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