À quelle heure écoute-t-on le plus la radio en Suisse ?

Le nouvel outil interactif permet d’examiner l’évolution de l’écoute au fil de la journée et de sélectionner les données selon le jour de la semaine. Il propose également une lecture pour l’ensemble de la Suisse ou séparément pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les données radio proviennent de Mediapulse Radio Data via Evogenius Reporting et portent sur les personnes âgées de 15 ans et plus au 1er semestre 2026, du lundi au dimanche et sur 24h.

Le graphique distingue notamment les profils du lundi au vendredi, du samedi et du dimanche. Cette représentation permet ainsi d’observer la temporalité de l’usage de la radio, depuis les faibles niveaux enregistrés pendant la nuit jusqu’à la progression du matin, puis l’évolution de l’écoute au cours de l’après-midi et de la soirée.