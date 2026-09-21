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Lundi 21 Septembre 2026 - 08:15

À quelle heure écoute-t-on le plus la radio en Suisse ?


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Mediapulse propose un graphique interactif pour suivre l’utilisation de la radio au fil de la journée en Suisse au 1er semestre 2026. Les données, établies auprès des personnes de 15 ans et plus, permettent de comparer les courbes du lundi au vendredi, du samedi et du dimanche, mais aussi d’observer les usages dans les différentes régions linguistiques.


En Suisse, l’écoute de la radio progresse fortement le matin, avec un pic autour de 8h en semaine, tandis que la montée en puissance est plus tardive le week-end. Les courbes du 1er semestre 2026 montrent également un regain autour de midi et en fin d’après-midi, avant une baisse marquée en soirée. Source : Mediapulse Radio Data
En Suisse, l’écoute de la radio progresse fortement le matin, avec un pic autour de 8h en semaine, tandis que la montée en puissance est plus tardive le week-end. Les courbes du 1er semestre 2026 montrent également un regain autour de midi et en fin d’après-midi, avant une baisse marquée en soirée. Source : Mediapulse Radio Data

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Les données Mediapulse Radio Data montrent une progression rapide de l’écoute radio au début de la matinée. Du lundi au vendredi, la courbe atteint son niveau le plus élevé autour de 08h, à plus de 14% de PN, avant de rester à un niveau soutenu pendant la matinée. Un nouveau relief apparaît autour de 12h, proche de 14 %, puis l’écoute diminue au cours de l’après-midi. Une remontée est visible autour de 17h, à environ 11%, avant une baisse plus prononcée à partir de 18h30-19h.
Le week-end présente un rythme différent : la progression matinale est plus tardive et le sommet se déplace autour de 09h. Le samedi, la courbe atteint alors environ 13%, contre environ 11% le dimanche. Ces niveaux sont issus de la lecture du graphique et permettent principalement d’observer les différences de rythme entre les journées.

Des données disponibles par jour et par région linguistique

Le nouvel outil interactif permet d’examiner l’évolution de l’écoute au fil de la journée et de sélectionner les données selon le jour de la semaine. Il propose également une lecture pour l’ensemble de la Suisse ou séparément pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les données radio proviennent de Mediapulse Radio Data via Evogenius Reporting et portent sur les personnes âgées de 15 ans et plus au 1er semestre 2026, du lundi au dimanche et sur 24h.
Le graphique distingue notamment les profils du lundi au vendredi, du samedi et du dimanche. Cette représentation permet ainsi d’observer la temporalité de l’usage de la radio, depuis les faibles niveaux enregistrés pendant la nuit jusqu’à la progression du matin, puis l’évolution de l’écoute au cours de l’après-midi et de la soirée.

Le graphique est accessible ICI

Tags : audience, Médiapulse, Suisse



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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