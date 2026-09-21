À quelle heure écoute-t-on le plus la radio en Suisse ?

En Suisse, l’écoute de la radio progresse fortement le matin, avec un pic autour de 8h en semaine, tandis que la montée en puissance est plus tardive le week-end. Les courbes du 1er semestre 2026 montrent également un regain autour de midi et en fin d’après-midi, avant une baisse marquée en soirée. Source : Mediapulse Radio Data
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Les données Mediapulse Radio Data montrent une progression rapide de l’écoute radio au début de la matinée. Du lundi au vendredi, la courbe atteint son niveau le plus élevé autour de 08h, à plus de 14% de PN, avant de rester à un niveau soutenu pendant la matinée. Un nouveau relief apparaît autour de 12h, proche de 14 %, puis l’écoute diminue au cours de l’après-midi. Une remontée est visible autour de 17h, à environ 11%, avant une baisse plus prononcée à partir de 18h30-19h.
Le week-end présente un rythme différent : la progression matinale est plus tardive et le sommet se déplace autour de 09h. Le samedi, la courbe atteint alors environ 13%, contre environ 11% le dimanche. Ces niveaux sont issus de la lecture du graphique et permettent principalement d’observer les différences de rythme entre les journées.
Le week-end présente un rythme différent : la progression matinale est plus tardive et le sommet se déplace autour de 09h. Le samedi, la courbe atteint alors environ 13%, contre environ 11% le dimanche. Ces niveaux sont issus de la lecture du graphique et permettent principalement d’observer les différences de rythme entre les journées.
Des données disponibles par jour et par région linguistique
Le nouvel outil interactif permet d’examiner l’évolution de l’écoute au fil de la journée et de sélectionner les données selon le jour de la semaine. Il propose également une lecture pour l’ensemble de la Suisse ou séparément pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les données radio proviennent de Mediapulse Radio Data via Evogenius Reporting et portent sur les personnes âgées de 15 ans et plus au 1er semestre 2026, du lundi au dimanche et sur 24h.
Le graphique distingue notamment les profils du lundi au vendredi, du samedi et du dimanche. Cette représentation permet ainsi d’observer la temporalité de l’usage de la radio, depuis les faibles niveaux enregistrés pendant la nuit jusqu’à la progression du matin, puis l’évolution de l’écoute au cours de l’après-midi et de la soirée.
Le graphique distingue notamment les profils du lundi au vendredi, du samedi et du dimanche. Cette représentation permet ainsi d’observer la temporalité de l’usage de la radio, depuis les faibles niveaux enregistrés pendant la nuit jusqu’à la progression du matin, puis l’évolution de l’écoute au cours de l’après-midi et de la soirée.