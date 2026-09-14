En voiture, la radio capte 70% de l’écoute audio avec publicité des 13-34 ans €

Chez les Américains de 13 à 34 ans, la radio AM/FM représente 70% du temps passé avec des sources audio financées par la publicité en voiture, devant les podcasts (11%), le streaming musical (10%), YouTube pour la musique et les clips (7%) et SiriusXM (2%). Source : Edison Research – Share of Ear, 2e trimestre 2026.
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