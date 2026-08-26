"Le Meilleur du Podcast" revient le 17 septembre à Lausanne

La journée du 17 septembre débutera à 14h, avant un mot de bienvenue à 14h05 avec Marco Brienza et Thierry Weber. À 14h10, PPC abordera le thème "Podcast et IA : quel futur pour ce média ?", puis Marco Brienza interviendra à 14h25 sur le futur du podcast. Johan Faggion, de Kavea, prendra la parole à 14h40. À 15h, Megan Davies, d’Acast, participera avec l’IAB à la session "Audience vs monétisation : quand le podcast fait mieux que la radio". Bertrand Lenotre reviendra à 15h45 sur "20 ans d’aventure en podcast", avant le panel en anglais "What Makes a Good Podcast ?" à 16h30 avec Megan McCrory, de SwissCast Network. Une pause est prévue à 17h15.