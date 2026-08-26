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Mercredi 26 Août 2026 - 07:45

"Le Meilleur du Podcast" revient le 17 septembre à Lausanne


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Le 17 septembre 2026, La Datcha à Lausanne accueillera la 2e édition du "Meilleur du Podcast". Conférences, échanges professionnels, networking et remise de prix rythmeront cette journée consacrée à l’écosystème suisse romand du podcast, avec 5 catégories en compétition et des interventions sur la monétisation, l’IA, l’audience et l’avenir de l’audio digital.



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Avec des centaines de podcasts actifs, amateurs ou produits par des médias, agences et marques, la Suisse romande dispose déjà d’un écosystème audio digital structuré. Jusqu’en 2024, aucun rendez-vous ne réunissait toutefois podcasteurs, producteurs, studios et annonceurs. Le Meilleur du Podcast est né de ce constat, dans le prolongement de l’association "Le Meilleur De", initiée en 2011 par Victoria Marchand et Thierry Weber. Depuis 15 ans, cette structure organise plusieurs rendez-vous dans le digital suisse romand.
Le podcast s’inscrit désormais dans cette continuité, alors que des acteurs comme Kavea, plateforme de streaming 100 % romande, Acast ou SwissCast Network participent au développement de cette activité, aux côtés de studios, médias et annonceurs.

Audience, monétisation et IA au programme

La journée du 17 septembre débutera à 14h, avant un mot de bienvenue à 14h05 avec Marco Brienza et Thierry Weber. À 14h10, PPC abordera le thème "Podcast et IA : quel futur pour ce média ?", puis Marco Brienza interviendra à 14h25 sur le futur du podcast. Johan Faggion, de Kavea, prendra la parole à 14h40. À 15h, Megan Davies, d’Acast, participera avec l’IAB à la session "Audience vs monétisation : quand le podcast fait mieux que la radio". Bertrand Lenotre reviendra à 15h45 sur "20 ans d’aventure en podcast", avant le panel en anglais "What Makes a Good Podcast ?" à 16h30 avec Megan McCrory, de SwissCast Network. Une pause est prévue à 17h15.

5 catégories et des centaines de podcasts en lice

La cérémonie de remise des prix commencera à 17h30 avec Marco Brienza et Thierry Weber. Elle distinguera des productions dans 5 catégories : News, True Crime, Business, Sport & Culture et Lifestyle. Des centaines de podcasts suisses romands, amateurs comme professionnels, sont annoncés en lice. À 17h45 débutera un apéro dinatoire avec boissons et DJ set jusqu’à 22h.
L’événement entend réunir producteurs, sponsors, médias, annonceurs, podcasteurs, auditeurs et personnes souhaitant découvrir cet univers. Après une première édition organisée en 2024, cette 2e édition se déroulera dans un nouveau lieu, La Datcha, salle de concert lausannoise, avec une programmation annoncée comme enrichie et un nombre de partenaires plus important.

Infos et billetterie : ICI

Tags : audio digital, événement, Lausanne, podcast, podcasts, Suisse



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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