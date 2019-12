Radio Star et CI Media vont sillonner les rues de Marseille pour les municipales

Radio Star au coeur de la campagne des élections municipales à Marseille au printemps prochain. La station locale et sa régie publicitaire CI Média dévoilent "La Voix des Marseillais", une opération citoyenne pour recueillir les avis des habitants de la cité phocéenne grâce à un bus spécialement équipé. "Nous croyons dans l’importance de ce type d’initiative et travaillons pour garantir l’implication de tous les acteurs sociaux, culturels et économiques qui vivent et exercent leurs activités dans cette ville, avec enthousiasme et conviction», explique Sebastien Pesqué, directeur de Radio Star et CI Média à nos confrères de Massilia Magazine.