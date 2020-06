Radio Scoop soutient le commerce local

Afin d'encourager, relancer et dynamiser l'activité de ces commerces, Radio Scoop lance son nouveau jeu "Consommez local, on vous rembourse". Du 1er au 19 juin, Radio Scoop rembourse les factures et/ou tickets de caisse de ses auditeurs, édité(e)s chez l'un des commerçants (commerces de proximité ou de grande distribution) ouverts près de chez eux : épicier, boulanger, boucher, maraîcher, traiteur, salon de coiffure et esthétique, magasin de bricolage, librairie, prêt-à-porter... Pour participer, les auditeurs doivent simplement s'inscrire sur radioscoop.com et joindre au formulaire leurs factures. Radio Scoop rembourse ensuite la totalité de leurs dépenses.

"Radio Scoop se tient également à la disposition de tous les commerçants, pour répondre avec eux, à toutes les problématiques liées à cette relance économique" souligne un communiqué.