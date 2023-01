Radio&Podcast Week 2023 : les premiers intervenants confirmés

Durant cinq jours, selon la thématique à l'honneur (Proximité, Puissance, Attractivité, Innovation et Responsabilité), les initiatives de radios ou podcasts inspirantes au cours de l'année 2022 seront sélectionnées par l'équipe de La Lettre Pro de la Radio et de Podcast Magazine. Des partenaires sont également mis à l'honneur ainsi que des coups de cœur de la rédaction. À cette occasion, les professionnels récompensés partageront leur vision sur les principaux enjeux de l'année à venir autour d’un débat. Suggérez votre station ou votre podcast grâce au formulaire plus bas.

La RadioWeek 2023 est un événement 100% online et 100% gratuit.