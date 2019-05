Radio Pastel : retour sur les ondes après le saccage de ses locaux

Retour sur les événements : En mars dernier, c'est d'abord l'antenne de Pastel FM qui est attaquée, suivie de peu par le saccage de ses émetteurs fraîchement installés dans un appartement de la Tour D du quartier des Trois-Ponts. Une heure plus tard, des dysfonctionnements sur le site Internet de la radio indiquent une possible attaque par des hackers. Cette hypothèse sera confirmée par un rapport d'analyse de flux de l'hébergeur du site, prouvant que Pastel FM est bien la cible d'une vague d'attaques ciblées. Une plainte a été déposée auprès du commissariat de police de Roubaix et une enquête serait toujours en cours. Face à l'acharnement, l'équipe de Pastel FM ne baisse pas les bras et son retour sur les ondes ce vendredi après-midi est un pied-de-nez rageur fait aux auteurs de ces attaques.