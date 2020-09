Radio Notre Dame se délocalise au Liban

La rédaction (Louis Daufresne, Marie-Ange de Montesquieu et Laurent Lemire, journalistes, Antoine Assaf, consultant et Bruno Courtois, DG) s’installe au siège de la radio catholique de Beyrouth : plateaux politiques, vie quotidienne au cœur de la ville, chantiers en reconstruction et aussi culture, littérature… sont les thèmes qui seront abordés de 07h à 20h.

L'équipe complète ce dispositif spécial avec un dossier spécial (articles, émissions, chroniques…) en ligne sur radionotredame.com.