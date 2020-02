Radio Mélodie partenaire d'un projet transfrontalier

Jan Hofer, le présentateur en chef du journal télévisé de la chaîne ARD, qui a commencé sa carrière à la Saarländische Rundfunk, sera à nouveau le parrain de cette édition 2020. Les candidats originaires de la Grande Région peuvent envoyer leurs lettres de motivation, vidéos, fichiers audio ou autres contenus créatifs à un jury indépendant qui sélectionnera un maximum de 18 candidats. La participation est gratuite. Dans le cadre d’un programme composé de sept modules se déroulant sur plusieurs jours entre mars et octobre 2020, les participants découvriront les coulisses de différentes entreprises du domaine des médias et de leurs différents domaines professionnels, et seront ainsi préparés aux enjeux des métiers médiatiques.L’objectif de Media & Me , dont Radio Mélodie est partenaire, est de donner à de jeunes adultes de Grande Région "un aperçu des différents métiers médiatiques, de les aider dans leur orientation professionnelle, de leur permettre de créer des contacts et de réaliser de premiers exercices pratiques sous la direction de professionnels".