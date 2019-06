Radio Laser ou quand la passion dépasse le handicap

En 1992, Radio Laser naissait sur le 95.9 FM, mais c'est pendant la gestation de la station de radio que Philippe contacte l’équipe de Radio Laser, porté par son amour de la musique et une envie de vivre comme tout le monde. L’équipe l’accueille comme n’importe quel jeune voulant créer une émission et s’adapte pour que Philippe puisse produire ses émissions. Ainsi, il sera présent dès les premières émissions de la radio et ça fait 27 ans que cela dure. Ces 27 années d’animation sont marquées cette année par la 1 000e émission de "Phi-Phi" qui se déroulera ce lundi 24 juin de 17h à 21h. Une 1 000e en direct des studios de Radio Laser. Plusieurs animateurs de Radio Laser seront présents pour partager avec "Phi-Phi" leur passion de la musique dans une ambiance festive et pleine de surprises. Car Philippe ne se limite pas à enchainer les titres : ses émissions présentent des festivals, des découvertes musicales, ponctuées d’interviews.

"Radio Laser a donné un sens à sa vie et lui a permis de s’épanouir… pour lui, même si c’est du bénévolat, cela représente sa vie professionnelle et lui donne une image sociale avec des règles et des repères" explique fièrement sa maman.

Toute l'équipe de La Lettre Pro de la Radio souhaite à "Phi-Phi" une bonne et chaleureuse 1 000e émission sur Radio Laser.