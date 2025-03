Radio Laser, fondée en 1992 et basée à Guichen en Ille-et-Vilaine, est une radio associative et engagée, qui donne la parole aux acteurs du territoire. Radio Laser s’investit activement dans l’éducation aux médias et à l’information (EMI) en accompagnant les jeunes, les écoles et les structures socio-éducatives à travers des ateliers pratiques et immersifs.

Radio Laser a aussi créé il y a plus de 10 ans, La Skol, reconnue à l’échelle nationale, organisme de formation spécialisé en radio et podcast. Engagée dans la transmission des savoirs et l’éducation aux médias, elle accompagne chaque année de nombreux professionnels, étudiants et structures dans le développement de leurs compétences.