Radio France : une tournée pour l'Orchestre National de France

À cette occasion résonneront la musique française et la musique inspirée par la France à des compositeurs venus d’autres horizons : Cologne, Munich, Hambourg, Berlin, Düsserldorf, Erlangen, Francfort, Vienne aussi, entendront Ravel, Scriabine, Glière, Saint-Saëns, et César Franck, dont on fête le bicentenaire de la naissance en 2022.Pour l’Orchestre National de France , il s’agira de sa première grande tournée internationale avec son directeur musical Cristian Măcelaru. Plus que jamais convaincu, s’enthousiasme le chef, "qu’apporter la culture française et un peu de Paris en Europe et dans le monde fait pleinement partie de nos missions"