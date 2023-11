Radio France : une série de concerts pour les fêtes

Coup d'envoi de cette série, jeudi 14 décembre à 20h à l'Auditorium de Radio France avec un concert de Noël qui mettra en avant le ballet "Casse-Noisette" de Tchaïkovski avec l'Orchestre national de France. Ce concert, qui sera aussi joué à Grenoble (le 15 décembre) et à Lyon (le 16 décembre) est diffusé en direct sur France Musique.

Le dimanche 17 décembre à 16h, retour à l'Auditorium de Radio France avec la Maîtrise de Radio France. Puis, jeudi 21 et vendredi 22 décembre à 20h pour un concert symphonique "West Side Story". On notera aussi le concert du Nouvel An, samedi 30 et dimanche 31 décembre à 20h à l'Auditorium de Radio France.