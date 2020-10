Radio France : une journée de solidarité pour la rentrée scolaire

Cette mobilisation se traduira par la mise à disposition des professeurs, et plus largement de tous les citoyens, d’un corpus de plus de 50 heures d’émissions éditées et commentées par France Culture pour penser les valeurs de la République, en particulier la laïcité, la liberté d’expression, le droit au blasphème, mais aussi la lutte contre le complotisme.

Un soutien fort, dans un format audio alternatif aux écrans, pour les professeurs qui devront aborder l’événement dramatique avec leurs élèves au retour des vacances de la Toussaint.