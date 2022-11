Radio France : une histoire déclinée en 3 formats

"Jack et le Haricot magique" sortira pour les vacances d’hiver dans la collection Les Contes de la Maison Ronde pour rejoindre "Le Petit Chaperon rouge", "La Belle au Bois dormant", "Profession Croquemitaine" et bien d’autres contes populaires encore.La collection Les Contes de la Maison Ronde a été initiée par France Musique et la Direction de la Musique et de la Création de Radio France en décembre 2021. Ces contes s’adressent aux enfants de 7 ans et plus et dialoguent avec un répertoire de musique classique interprété par l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France.