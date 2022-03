Radio France : une exposition sur le monde animal sonore

Cette exposition met en valeur une série d’objets radiophoniques d’environ trois minutes " Pas si bêtes, la chronique du monde sonore animal ", diffusée sur France Culture à l’été 2016 et 2020. Produite et racontée par Céline du Chéné et réalisée par Laurent Paulré, cette série radiophonique a reçu le prix "Tout court" de la SCAM en 2017. Ces sujets, qui s’appuient sur des documents sonores issus de la Sonothèque du Muséum national d’Histoire naturelle, commentent avec humour et connaissance, la vie secrète et méconnue de différents animaux, petits ou gros, d’oiseaux, de mammifères et d’insectes dont les progrès techniques d’enregistrement ont permis de capter au plus près les vibrations sonores les plus ténues ou les cris les plus surprenants.