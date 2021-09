Radio France : un dispositif pour les élections fédérales allemandes

Pour marquer le lancement de ce dispositif, une conférence est organisée à la Maison de la Radio et de la Musique pour décrypter ce tournant politique et proposer un temps d’analyse de la société et la culture allemande aujourd’hui.

Cinq journalistes de la Rédaction Internationale, dont un correspondant à Berlin, feront vivre ce dispositif autour d'une conférence (ce 15 septembre de 18h30 à 21h, au Studio 104) intitulée "France – Allemagne : 16 ans d’amour et maintenant ?". Ils reviendront sur seize années de relations franco-allemandes et se projetteront dans l’« après-Merkel » et les contours du dialogue franco-allemand.