Radio France soutient la 28e campagne Octobre Rose

Cette année, l’association Ruban Rose innove en montrant des poitrines de femmes de tous âges avec un nouveau slogan "Prenez rendez-vous avec vos seins ! Tous les ans, allez chez un médecin". Depuis 2016, les internautes peuvent effectuer un don en ligne via le site de l’association cancerdusein.org . La prise en charge précoce d’un cancer du sein, c’est 99% de chances de guérison à 5 ans.Cette année, France Bleu met en lumière celles et ceux qui, aux quatre coins de la France, combattent cette maladie et qui se mobilisent pour réunir des fonds pour la recherche. Un dossier est à découvrir sur francebleu.fr