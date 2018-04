Radio France signe une charte de développement durable

"Radio France confirme ainsi sa volonté d’intégrer les exigences du développement durable dans toutes ses actions et son fonctionnement et se réjouit de rejoindre les 75 organismes publics déjà engagés au sein de ce Club" précisé Jean-Luc Vergne, Président-directeur général de Radio France. Consciente de sa responsabilité vis-à-vis des générations actuelles et futures, Radio France veut s’engager dans "une démarche responsable d’amélioration continue, partagée par l’ensemble de ses collaborateurs". Cette volonté s’inscrit dans un plan d’actions structurantes concernant à la fois "la protection et la valorisation de l’environnement, le développement économique et le progrès social".